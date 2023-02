Weerbericht: Bewolkte dag met af en toe wat motregen

Zaterdag is het vrijwel de hele dag bewolkt. Er kan lokaal motregen voorkomen.

In de middag lopen de temperaturen op naar 7 tot 10 graden en daarmee is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. De wind is zwak tot matig.

In de nacht naar zondag trekt een regengebied vanuit het zuiden richting het oosten over het land. Daardoor kan het tijdelijk verspreid over het land regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 5.