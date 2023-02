Al 1.100 nieuwe stamceldonoren na oproep van ongeneeslijk zieke PSV-perschef

Bij Stichting Matchis, de stamceldonorbank van Nederland, hebben zich sinds donderdagmiddag al 1.100 nieuwe stamceldonoren gemeld. De nieuwe aanmeldingen zijn volgens de stichting direct het gevolg van een oproep van de ongeneeslijk zieke perschef van PSV, Thijs Slegers.

Slegers maakte donderdag bekend dat hij niet meer te behandelen is voor zijn afstotingsziekte. Hij riep mensen op om zich in te schrijven als bloed- en stamceldonor. "Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!" schreef hij.

Na de oproep van Slegers meldden zich vooral veel mannen aan, zegt Elbertse. "Drie kwart van de nieuwe aanmeldingen was man. Dat is goed nieuws, want in ons bestand is 70 procent vrouw. Mannen hebben meer stamcellen, en kunnen dus meer stamcellen doneren als ze daarvoor gevraagd worden."