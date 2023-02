Gevangenissen stoppen definitief met kwetsbare berichtendienst eMates

Gevangenissen stoppen helemaal met de berichtendienst eMates, meldt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) vrijdag aan de Tweede Kamer. De dienst lag al bijna een jaar stil na zorgen over mogelijk misbruik door gevangenen zoals Ridouan Taghi.

EMates is een berichtenservice waar alle Nederlandse gevangenissen gebruik van maakten. Mensen van buiten de gevangenis konden digitale tekstberichten en afbeeldingen naar een gedetineerde sturen. De berichten werden in de gevangenis uitgeprint en overhandigd in een envelop aan de geadresseerde. Als de verzender extra betaalde, kon de gevangene ook een bericht terugsturen.

Minister Weerwind vroeg de Auditdienst Rijk (ADR) om te kijken of de informatiebeveiliging en privacy bij de dienst wel op orde waren. Ook is onderzocht of de afspraken met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op orde waren. Volgens de ADR zijn beide punten niet op orde, dat laatste deels ook door toedoen van de DJI zelf. Samen met de zorgen over misbruik was dat aanleiding om de samenwerking met de dienst definitief af te kappen, aldus de minister.

Het Openbaar Ministerie zei zich in maart vooral zorgen te maken over misbruik van eMates door Ridouan Taghi. Hij zou op sommige dagen tientallen berichten hebben verzonden vanuit de Extra Beveiligde Instelling in Vught.

Het OM waarschuwde de DJI dat veel berichten ongescreend werden verzonden. Taghi's advocaat Inez Weski zei dat hij alleen contact had met "directe familie" en dat daar bovendien streng op werd toegezien. Maar voor minister Weerwind was het de aanleiding om het gebruik van de berichtendienst afgelopen maart stop te zetten.