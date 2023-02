Melkveehouders dreigen overleg over landbouwakkoord te verlaten

Delen via E-mail

Het eisenpakket van de overheid aan de landbouw moet afzwakken, anders komt er geen landbouwakkoord. Dat eisen verschillende belangenverenigingen van melkveehouders. Ze vinden de voorwaarden die aan boeren worden gesteld te hoog, waardoor investeringen volgens hen onmogelijk worden.

Ze hebben een eigen analyse gedaan en daaruit blijkt dat grote melkveebedrijven alleen maar groter worden. "De traditionele gezinsbedrijven zullen het slachtoffer worden en dat vinden we ongewenst", zegt NVM-voorzitter Henk Bleker.

Het zogeheten toetsingskader dat de overheid bij de sector neerlegde, levert "te veel beperkingen op", schrijven de organisaties in hun analyse.

Zo is er een "stapeling van plannen" die leidt tot een afname van het grondgebied voor de melkveehouderij van 236.000 hectare. Dat is volgens de organisaties ruim een vijfde van het totaal. Per bedrijf wordt de beschikbare ruimte ook met 5 procent ingeperkt.