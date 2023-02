Goed nieuws: Hulp voor reizigers met beperking | Gevaarlijke capsule is terug

Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: er zijn hulppakketten voor treinreizigers met een licht verstandelijke beperking die reizen spannend vinden en de levensgevaarlijke radioactieve capsule in Australië is weer terecht.

Treinreizigers met licht verstandelijke beperking krijgen hulp

De NS heeft een pakket ontwikkeld dat mensen moet helpen bij het treinreizen. Het pakket is speciaal bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking die reizen spannend vinden. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het kopen van een kaartje en het vinden van het juiste perron, of ze weten niet waar ze terechtkunnen voor hulp.

Mogelijk komen er ook speciale pakketten voor andere kwetsbare groepen, zoals mensen met angststoornissen en ouderen.

Stukje hersenweefsel van mens werkt in hersenpan van rat

Wetenschappers hebben stukjes hersenweefsel van mensen overgezet in hersenen van ratten en die vervolgens laten samenwerken. De techniek betekent mogelijk een doorbraak in de zoektocht naar nieuwe behandelingen tegen ernstig hersenletsel.

De rat had beschadigingen in het hersengedeelte dat verantwoordelijk is voor het zicht. Nadat het menselijke klompje hersenen was samengesmolten met de hersenen van de rat, bleek dat de menselijke neuronen elektrische signalen doorstuurden naar de ogen van het dier.

Vermiste radioactieve capsule teruggevonden in Australië

Een kleine, maar levensgevaarlijke radioactieve capsule die in Australië was zoekgeraakt, is teruggevonden. Het pakketje is slechts 8 millimeter groot en was van een vrachtwagen gevallen op een 1.400 kilometer lange route. Het was dus zoeken naar een speld in een hooiberg.

Nog meer nieuws om blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

De Belgische Angeline (97) en Eduard (99) vierden dat ze tachtig jaar zijn getrouwd. Ze zijn daarmee het langst getrouwde koppel ooit bij onze zuiderburen.

Maar liefst negenduizend Friezen meldden zich aan. Het Friese provinciebestuur deelt vijftienhonderd regentonnen uit om burgers bij het klimaat te betrekken.

In dierenpark WILDLANDS in Emmen ging een barende olifant liggen tijdens haar laatste weeën. Dat hadden de dierenverzorgers nog nooit eerder zien gebeuren. Het pasgeboren olifantje Nagarr maakt het goed.

0:51 Afspelen knop Camera legt vast hoe olifant in Emmense dierentuin liggend bevalt

