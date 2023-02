Weekendweerbericht: Grijs en zacht weer, maar zondag slaat het om

Het weekend wordt overwegend grijs en zacht. In het zuiden en zuidwesten kan wat motregen vallen, maar in de rest van het land blijft het droog, verwacht Weerplaza . Zondag breekt de zon eerst door in het noorden. Dat wordt de aftrap van een paar zonnige dagen en koele nachten.

Vrijdagavond wordt het overal bewolkt en kan het in het zuiden en zuidwesten van het land motregenen. Op andere plaatsen blijft het droog.

Dat weerbeeld houdt aan in de nacht van vrijdag op zaterdag. In het noorden en midden van het land wordt het ongeveer 1 graden. In het zuidwesten kan het kwik oplopen tot 7 graden.

Zaterdag kan het lokaal 12 graden worden in Zeeland. Dat is behoorlijk warm voor een februaridag. Het blijft grotendeels grijs. Alleen in het oosten zal de zon af en toe doorbreken.

Met een temperatuur van zo'n 7 graden is ook de zaterdagnacht zacht. Boven land staat een matige tot vrij krachtige westenwind (windkracht 3 tot 5). In de kustgebieden wordt mogelijk windkracht 6 bereikt. Motregen wordt hooguit in het zuiden verwacht.

Zondag breekt de zon door en daalt de temperatuur

Zondagmiddag is er kans op zon en dan vooral in het noorden en oosten van het land. Er volgen brede opklaringen in het hele land. De wind draait naar een noord- tot noordoostenwind. Daarmee kantelt ook het weerbeeld van grijs en zacht naar helder en fris.

Zondagavond koelt het landinwaarts af richting het vriespunt. Met een sterke wind kan het guur aanvoelen. In de nacht klaart het op en schommelt de temperatuur rond het vriespunt.