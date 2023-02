Slachtoffers van schuurbrand zijn bewoonster van het pand en vrouw uit Arnhem

De twee slachtoffers die na een grote brand in een schuur in Arnhem zijn aangetroffen, zijn geïdentificeerd. Het gaat om de 45-jarige bewoonster van de woning boven op het pand en een 51-jarige vrouw uit de Gelderse hoofdstad.

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. De politie noemde het onderzoek eerder "zeer complex" en schat in dat het nog enige tijd kan duren voor er meer bekend wordt over de toedracht van de brand.

De brand in de De Wiltstraat brak op 31 januari rond 6.00 uur uit. De hulpdiensten waren snel aanwezig, maar de brandweer had de hele dag nodig om het vuur te blussen. Er werd een NL-Alert verstuurd en tientallen omwonenden moesten hun huis uit. Twee andere woningen gingen ook in vlammen op. In totaal vijf huizen zijn voorlopig onbewoonbaar.