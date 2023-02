Tientallen arrestaties dankzij nieuwe hack aanbieder versleutelde communicatie

De politie heeft opnieuw een aanbieder van versleutelde communicatie weten te kraken. Zij keek vijf maanden lang mee met berichten van criminelen. Als gevolg hiervan zijn vrijdag 42 mensen gearresteerd. Het gaat om het bedrijf Exclu, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na eerdere berichtgeving van NU.nl.

Vrijdag kwam de politie in meerdere landen gezamenlijk in actie. Tot nu toe zijn 79 doorzoekingen gedaan en 42 aanhoudingen verricht in onder meer Nederland, Duitsland en België. Onder de aangehouden personen bevinden zich zowel gebruikers als eigenaren en beheerders van de dienst Exclu.

Er zijn inmiddels twee drugslabs en een cocaïnewasserij zijn aangetroffen. Daarnaast werden er grote hoeveelheden verdovende middelen, ruim 4 miljoen euro contant geld, meerdere luxe goederen en vuurwapens in beslag genomen. Dat meldt het Landelijk Parket van het OM.

De politie wist al eerder versleutelde communicatie te kraken. Zo werden in 2016 de servers van Ennetcom in beslag genomen en werden EncroChat en SkyECC ontmanteld.

Wat is Exclu? Exclu is een communicatiedienst waarmee gebruikers elkaar versleutelde berichten konden sturen. Dit systeem is populair onder criminelen. Volgens het Landelijk Parket konden gebruikers een app op hun telefoon installeren. Om de app zes maanden te gebruiken, betaalde je 800 euro voor een licentie. Naar schatting waren er drieduizend gebruikers, waarvan 750 Nederlandstaligen.

Kraken van telefoons levert bergen aan informatie op

Met het ontwikkelen van de app Anom, een aanbieder van versleutelde communicatie, kroop de politie samen met Europese politiediensten en de FBI zelf in de huid van criminelen. In 2021 werd bekend dat telefoons waarmee dankzij Anom in het geheim kon worden gecommuniceerd, onderdeel waren van een undercoveroperatie.

Het hacken van telefoons levert een goudmijn aan informatie op. Criminelen voelen zich onbespied en communiceren onderling vrijuit over onder andere drugstransporten. Het internationale karakter van die drugshandel zorgt ervoor dat criminelen op afstand met elkaar moeten communiceren en blijven teruggrijpen op bedrijven als Ecru.

Advocaten beklagen zich in strafzaken over het verkrijgen van bewijs via het in handen krijgen van ontsleutelde berichten. Het zou privacyrechten schaden en zonder concrete verdenking tegen personen wordt hun communicatie getapt.

Rechters oordeelden tot nu toe dat de berichten wel als bewijs gebruikt mogen worden. In juni vorig jaar oordeelde de Hoge Raad voor het eerst over de rechtmatigheid van het gebruik van de zogenoemde Ennetcom-data als bewijs.