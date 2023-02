Tal van arrestaties dankzij nieuwe hack van aanbieder versleutelde communicatie

De politie heeft opnieuw een aanbieder van versleutelde communicatie weten te kraken. Als gevolg hiervan zijn vrijdag tal van mensen gearresteerd. Volgens betrouwbare bronnen gaat het om het bedrijf Exclu.

Met het hacken van Exclu weet de politie opnieuw succesvol een aanbieder een versleutelde berichtendienst binnen te dringen. In 2016 was dat Ennetcom gevolgd door EncroChat in 2020 en Sky ECC een jaar later. Honderden arrestaties waren het gevolg net als in beslagnames van grote partijen drugs, wapens en geld.