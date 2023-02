Voor de mooiste stations moet je naar Zuid-Limburg, Klimmen-Ransdaal favoriet

Het hoogst gewaardeerde station van Nederland is opnieuw Klimmen-Ransdaal in Limburg. Dat blijkt uit de zogeheten Stationsbelevingsmonitor 2022 , een onderzoek van I&O Research in opdracht van NS en ProRail onder 85.000 reizigers. Opvallend is dat de top drie volledig uit stations in Zuid-Limburg bestaat.