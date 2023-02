Weerbericht: Bewolkte, zonnige en regenachtige periodes wisselen elkaar af

Het weer is deze vrijdag wisselvallig. Gedurende de dag zal het zowel zonnig als bewolkt zijn, terwijl het ook enkele uren zal regenen. Het wordt maximaal 10 graden.

Maar later breekt juist in het noorden en noordoosten de zon door. In de loop van de dag gebeurt dat op steeds meer plekken. Alleen in het zuiden en het oosten blijven wolkenvelden hangen, waarbij in het oosten wat regen kan vallen.