CBS registreerde in de laatste twee weken van januari geen oversterfte meer

In de laatste twee weken van januari was er geen sprake van oversterfte in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ) vrijdag op basis van voorlopige cijfers. Het is voor het eerst in bijna een jaar dat er meerdere weken achter elkaar geen oversterfte werd geregistreerd.

Oversterfte wil zeggen dat er een stuk meer mensen overleden dan voor die periode verwacht wordt op basis van cijfers uit het verleden.

In januari overleden bijna 15.000 mensen en was er sprake van een scherpe daling in het sterftecijfer, aldus het CBS. Die daling was dus zo sterk, dat er in de laatste twee weken zelfs geen sprake meer was van oversterfte. In december was er juist nog een piek in het aantal sterfgevallen.

De daling van de afgelopen weken past volgens onderzoeker Ruben van Gaalen van het statistiekbureau bij de verwachting: na een piek volgt altijd een daling. De piek in december valt volgens hem samen met het hogere aantal coronagevallen rond die tijd.

Het aantal coronabesmettingen nam in januari af en dat is mogelijk een van de verklaringen van de daling in het sterftecijfer. Vanaf half december was er bovendien sprake van een griepgolf. Het aantal griepgevallen neemt sinds een aantal weken weer af.

Nog geen verklaring voor recente oversterfte

Precieze doodsoorzaken heeft het CBS nog niet. Die volgen altijd met enige vertraging. Tot dusver zijn voor alle overledenen uit 2022 tot en met september de doodsoorzaken bekend.

Hoe het kan dat er dus de laatste twee weken van januari geen oversterfte meer was, valt niet helemaal te zeggen. Ook is het volgens Van Gaalen afwachten of het relatief lage sterftecijfer aanhoudt.