Verdachte van fataal ongeluk op A16 weer bij kennis en in voorarrest genomen

De negentienjarige man die ervan wordt verdacht twee weken geleden een fataal ongeluk op de A16 mede te hebben veroorzaakt, is weer bij kennis. Hij is direct zestig dagen in voorlopige hechtenis genomen, meldt BN DeStem donderdag.

Nadat hij weer bij kennis was gekomen, kon de politie hem verhoren. De man is in voorarrest genomen en overgebracht van een regulier ziekenhuis naar het penitentiair hospitaal in Scheveningen, meldt het Openbaar Ministerie (OM).