Veel veiligheidsregio's houden crisisnoodopvang voor asielzoekers langer open

Veel veiligheidsregio's houden de crisisnoodopvang voor asielzoekers ook na 1 april open. Dat hebben ze donderdagavond met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) afgesproken in het Veiligheidsberaad. Wel is het volgens de burgemeesters lastig om onderwijs en de juiste zorg te blijven leveren.

Volgens de burgemeesters zit het knelpunt in de begeleiding van asielzoekers. "Je kunt niet blijven verwachten dat we het hoge kwalitatieve onderwijs kunnen blijven leveren zoals we in Nederland gewend zijn", noemde Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, als voorbeeld.