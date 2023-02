Amsterdamse schoolbesturen onderschrijven belang van opgeleide leerkrachten

Een bevoegde leerkracht is en blijft de kern van onderwijs in Amsterdam, schrijft de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen BBO in een brief aan leraren. Onderwijsminister Dennis Wiersma uitte eerder kritiek op het plan van de vereniging om onbevoegde lesgevers voor de klas te zetten.

"Onderwijs geven is een mooi, maar ook uitdagend vak waarvoor kwalificatie een vereiste is. Dat besef en principe blijft voor ons als een paal boven water staan", schrijft BBO in de brief.

Vanwege het lerarentekort wil de vereniging de komende vijf à tien jaar af van het klassieke onderwijsmodel, waarin elke klas een vaste leerkracht heeft. Leraren zouden een coördinerendere rol krijgen en mensen uit andere beroepsgroepen zouden voor de klas kunnen staan. Volgens Wiersma is dat slecht voor de ontwikkeling van kinderen en moet les van onbevoegden niet de norm worden.

"Uiteraard zijn alle Amsterdamse schoolbesturen van mening dat een bevoegde en bekwame leraar voor iedere klas de allerbeste manier is om de kwaliteit van onderwijs te garanderen", schrijft BBO-voorzitter Lieke Thesingh. "Ondertussen constateren wij dat de huidige situatie vraagt om creativiteit en flexibiliteit om te voorkomen dat leerlingen het kind van de rekening worden als gevolg van lesuitval." In "het uiterste geval" kunnen in de toekomst daarom "andersbevoegde professionals, zoals vakleerkrachten cultuur en sport" worden ingezet om lesuitval te voorkomen, vindt BBO.

Volgens de schoolbesturen is in een interview in Het Parool onbedoeld het beeld ontstaan dat ze een nieuwe onderwijsvorm tot de standaard wilden maken. "Wij begrijpen dat dit tot onrust onder ons eigen onderwijspersoneel heeft geleid. Dat vinden wij jammer, omdat wij waardering voelen en willen uitstralen voor de grote inzet die jullie dagelijks leveren voor de leerlingen van onze scholen." BBO meldt verder met scholen in gesprek te gaan over de plannen. Voorzitter Thesingh wilde verder niet ingaan op inhoudelijke vragen.