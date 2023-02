OM eist in hoger beroep acht jaar cel met tbs tegen Iraniër vanwege steekpartij

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging tegen een 41-jarige Iraniër. Rezgar P. wordt verdacht van het neersteken van een man bij een treinstation in Leeuwarden.

Volgens het 64-jarige slachtoffer had de dader een politiek motief en ging het om een aanslag. Maar daar ziet het OM geen bewijs voor.

Het slachtoffer werd op 19 juni 2020 rond het middaguur 22 keer gestoken. Hij raakte gewond aan zijn hoofd, borst, buik en arm. Het slachtoffer is vrijwel blind aan één oog. Tientallen omstanders waren getuige van de steekpartij.

Het OM gaat uit van poging tot moord. De officier van justitie eiste in 2021 zestien jaar cel bij de rechtbank. De rechter legde P. twaalf jaar cel op voor een poging tot moord. Zijn straf viel lager uit dan de eis, omdat hij deels verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn.

Het Pieter Baan Centrum (PBC) kon toen geen stoornis vaststellen. Maar in een later rapport concludeerde het PBC dat P. aan schizofrenie leidt. Toch kunnen deskundigen niet met zekerheid zeggen of hij tijdens de steekpartij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Vanwege de nieuwe rapportage eist het OM nu ook tbs. Het hof doet op 16 februari uitspraak.

Het slachtoffer woont sinds 1985 in Nederland en is voorzitter van de Koerdische Democratische Partij Iran geweest. Deze partij is verboden in Iran. Volgens hem zit de Iraanse overheid achter de steekpartij.