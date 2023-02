OM vervolgt Bosschenaar die filmde hoe zijn kennis verdronk in zwemplas

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een 54-jarige man uit Den Bosch die filmde hoe een kennis van hem verdronk in een zwemplas in Rosmalen. Het OM verdenkt hem van het nalaten van hulp aan de kennis terwijl die in levensgevaar verkeerde.

Het incident gebeurde op 22 juli vorig jaar bij zwemplas Het IJzeren Kind. De mannen kenden elkaar en waren beiden onder invloed van alcohol. Het 53-jarige slachtoffer liep op een gegeven moment het water in. Toen hij in de problemen kwam, liet de verdachte hem volgens het OM in hulpeloze toestand achter.

In plaats van hulp te bieden, filmde de verdachte de verdrinking met zijn telefoon. Dat bleek tijdens zijn aanhouding enkele dagen na de gebeurtenis. Op basis van de filmpjes en berichten op zijn telefoon heeft het OM besloten de man te vervolgen. Eerder ontbrak het justitie nog aan aanwijzingen voor een misdrijf.