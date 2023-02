OM gaat in hoger beroep tegen gedeeltelijke vrijspraak Willem Engel

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank in de zaak rond Willem Engel. De rechter sprak de Viruswaarheid-voorman in januari grotendeels vrij van opruiing. Het OM vindt dat "op onderdelen onterecht".

De strafbare feiten waarvoor Engel terechtstond, speelden zich af in de periode juni 2020 tot half november 2021. Het OM vervolgde de 45-jarige Rotterdammer voor een reeks berichten over corona op sociale media. Justitie eiste een taakstraf van 180 uur en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk.

De rechter legde hem een maand voorwaardelijke celstraf op vanwege opruiing. De rechtbank sprak Engel vrij van vijf van de zes aanklachten. Hij kondigde direct na de uitspraak aan in hoger beroep te gaan tegen zijn veroordeling.

Engel werd alleen veroordeeld voor een Twitter-bericht aan mensen die wilden komen demonstreren op het Malieveld in Den Haag in juni 2020. Demonstraties waren toen verboden. Daarom beschouwt de rechtbank zijn bericht als een oproep tot het begaan van een strafbaar feit.

Van andere strafbare feiten sprak de rechter Engel vrij. Zo had hij bij foto's op Twitter en Facebook teksten geplaatst als: "Nee tegen de prikbussen. Zorg ook dat je alle medewerkers fotografeert. Voor later, zullen we maar zeggen."

In september 2020 riep Engel zijn aanhang op een zorgcentrum in Goirle te bellen. Dat centrum was gesloten vanwege meerdere coronabesmettingen. De oproep leidde tot dagenlange scheldpartijen tegen telefonisten en zelfs doodsbedreigingen.

