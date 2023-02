Waar blijft de winterstorm dit seizoen? Meestal is het rond deze tijd raak

Het is februari en Nederland heeft nog geen enkele winterstorm gehad dit seizoen. De komende paar weken lijkt daar ook geen verandering in te komen. Hoe dat komt? "Toeval", zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Het winterstormseizoen duurt officieel van november tot en met februari. De afgelopen winters was het ook elke keer raak met minimaal één storm. "Meestal diende de eerste zich rond deze tijd van het jaar aan", zegt Van Bernebeek.

Vorig jaar was storm Corrie eind januari de eerste storm van het seizoen die over Nederland raasde. In februari waren er in vier dagen tijd maar liefst drie stormen. Dit waren Dudley, Eunice en Franklin. Eunice kwam zelfs terecht op plek drie van de zwaarste stormen in de afgelopen vijftig jaar.

Maar nu is het weer voorlopig nog rustig. Ook de komende weken is de kans op een storm volgens de weerman zeer klein. "Volgende week krijgen we veel zon en weinig wind. Ook de week erna blijft het stabiel en rustig." Pas in de loop van februari maakt een eventuele storm weer kans, verwacht Van Bernebeek.

Waarom we dit jaar nog wachten op de eerste storm is volgens de weerman lastig te zeggen. Het heeft waarschijnlijk niet te maken met klimaatverandering. De invloed van de opwarmende aarde op het ontstaan van winterstormen is namelijk klein, zegt het KNMI. Wel neemt in een warmer klimaat de hoeveelheid neerslag die met de stormen gepaard gaat toe.

Dit is er nodig voor een winterstorm

Onze winterstormen ontstaan in de straalstroom. Dat is een smalle zone met grote windsnelheden die op zo'n 10 kilometer hoogte van west naar oost over de Atlantische Oceaan stroomt.

Die straalstroom is eigenlijk altijd wel aanwezig, maar ligt niet altijd op dezelfde plek. "Hij moet echt boven ons hoofd hangen, wil er hier een storm overkomen", zegt Van Bernebeek. "Maar de laatste tijd beweegt de straalstroom zich boven het noorden van Europa. Op soms wel 1.000 kilometer van ons vandaan."

Sinds 2019 krijgt iedere storm een naam. Deze zijn eerder al vastgelegd. Dat doet Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ook die landen hebben dit seizoen nog geen winterstorm gehad. En dat terwijl ze vaker te maken krijgen met stormen dan wij, omdat ze in de frontlinie liggen.