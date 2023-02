Duitsland gaat gebukt onder plofkraken en dat is ook een Nederlands probleem

Met name Nederlanders zijn verantwoordelijk voor de vele plofkraken in Duitsland. Dat bleek ook donderdag, toen de Duitse politie bekendmaakte een grotendeels Nederlandse plofkraakbende opgerold te hebben. Ook de politie in Nederland heeft "alle redenen" om hiermee aan de slag te gaan. Want vanwege de criminaliteit die ermee gepaard gaat, zijn de Duitse plofkraken óók ons probleem.

In Nederland loont het nog amper om geldautomaten op te blazen en daarom trekken Nederlandse plofkraakbendes naar Duitsland. Daar valt nog wél flink wat geld te halen. Dat bleek donderdag opnieuw, toen de Duitse politie bekendmaakte zeven Nederlanders te hebben opgepakt voor het plegen van meer dan vijftig plofkraken. De opbrengst: 5,2 miljoen euro.

Waar Duitsland het aantal plofkraken ziet toenemen, is in Nederland juist een "enorme afname" te zien. Zo werden in 2019 nog 68 geldautomaten opgeblazen, tegenover 20 in 2021 en 15 vorig jaar. Niet alleen zijn er nu minder plofkraken, ze leveren ook maar amper iets op, zegt politiewoordvoerder Robbert Salome tegen NU.nl.

Dat komt door de beveiligingsmaatregelen die Nederland de afgelopen jaren heeft getroffen. Zo is er nu een systeem waarmee het geld onbruikbaar wordt gemaakt met lijm. "Dan heb je één blok geld waar je geen biljet meer uit kan halen", vertelt Salome.

Duitse kraak zorgt in Nederland voor onveilige situaties

"Je kan wel zeggen: het is in Duitsland, dus het is ons probleem niet meer. Maar dat is het wel", vindt Salome. Deze criminelen nemen de Duitse buit namelijk mee naar Nederland, waar ze het geld investeren in onder meer drugshandel.

"Ook zie je dat plofkraken als instapdelict worden gebruikt. Criminelen groeien vervolgens met het buitgemaakte geld", legt de politiewoordvoerder uit. "De plofkraken worden niet hier gepleegd, maar op langere termijn hebben we er dus wel degelijk last van."

Naast de criminaliteit zorgen de plofkraakbendes ook voor gevaar in Nederland. Zo worden de explosieven - vaak zelfgemaakte bommen op basis van flitspoeder uit cobra's (knalvuurwerk) - hier gemaakt, opgeslagen en rondgereden. Dat die explosieven enorm krachtig zijn, is te zien aan de weggeslagen gevels, puien en delen van pinautomaten die tot wel 100 tot 200 meter verderop terechtkomen. "Het is echt levensgevaarlijk wat ze doen."

Warmtebeelden tonen arrestaties plofkrakers in Duitsland

Landen werken goed samen, maar er is meer nodig

Vandaar dat de Nederlandse politie nauw samenwerkt met haar Duitse collega's. "We doen in gezamenlijkheid onderzoek", zegt Salome. Als de Duitse politie vermoedt dat de daders Nederlanders zijn, licht ze de Nederlandse collega's in. De Nederlandse plofkrakers zijn aan bijvoorbeeld de werkwijze, de gebruikte auto's en soms de kleding te herkennen.

De politie denkt dat een harde kern van zo'n vijfhonderd Nederlandse mannen verantwoordelijk is voor een groot deel van de plofkraken in Nederland én in het buitenland. Zij doen dat in wisselende samenstelling.

Maar het oppakken van de plofkraakbendes alleen is niet voldoende. "Het vervelende is dat voor elke aanhouding die wij verrichten zich weer nieuwe plofkrakers melden." Volgens Salome moet in eerste instantie voorkomen worden dat jongeren de stap naar criminaliteit maken.