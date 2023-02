Weerbericht: Grijze, regenachtige dag op komst

Het lijkt qua weersomstandigheden een sombere dag te worden. Zo regent het grote delen van de dag en is het in droge periodes zwaar bewolkt. De temperatuur schommelt tussen de 6 en 9 graden.

Deze ochtend is het bewolkt en krijgt het hele land te maken met regenachtige periodes. In vrijwel heel het land is sprake van een matige westenwind. Alleen aan de westkust kunnen er vrij krachtige windstoten gevoeld worden.

In het noordoosten blijft er de hele dag kans op natte periodes. Later op de avond wordt het in die regio pas droog. In de loop van de nacht van donderdag op vrijdag kunnen er vervolgens weer nieuwe buien via het zuidoosten het land binnendrijven.