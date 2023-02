Zes jaar cel geëist tegen Leidenaar die vrouwen misbruikte na misleiding

Het Openbaar Ministerie eist zes jaar celstraf tegen een 23-jarige Leidenaar die vorig jaar een vrouw aanrandde en een minderjarige vrouw verkrachtte. Hij deed zich beide keren voor als iemand anders om dichter bij zijn slachtoffer te kunnen komen. In één geval zei hij dat hij politieagent was.

De verdachte deed zich in februari 2022 in een bericht aan de minderjarige vrouw voor als haar ex-vriend. Ze werd gevraagd om naar het stadspark Leidse Hout te komen. Daar had haar ex een afspraak omdat hij een schuld van 500 euro had, stond in het bericht.

Toen ze 's avonds aankwam, stond de 23-jarige Leidenaar op de afgesproken plek. Samen liepen ze het bos in, waar hij een pistool op haar hoofd zette. Vervolgens verkrachtte hij haar.

Hij stopte toen het slachtoffer iemand voorbij zag lopen die zijn hond uitliet. Ze begon hard te gillen, waarop de verdachte op de vlucht sloeg. Samen met de voorbijganger belde ze 112.

Verdachte zei dat hij agent was

Een maand later sloeg de Leidenaar weer toe. Deze keer achtervolgde hij een vrouw in een auto. Toen ze bij haar huis in Katwijk aankwam en parkeerde, stapte de man ook uit zijn auto en kwam hij op haar af.

De man zei dat hij politieagent was en dat ze te hard had gereden. Hij had een koppelriem, pepperspray en handboeien bij zich. Hij zei dat hij de vrouw moest fouilleren en randde haar aan. Later deed ze aangifte van de gebeurtenis.

De verdachte verklaarde in de rechtbank dat hij het slachtoffer had ontmoet na een aanrijding tussen hun auto's. Daar was geen bewijs voor. Wel vond de politie zoekopdrachten op de telefoon van de verdachte, zoals: "hoe ziet politielegitimatie eruit".

Man lijdt 'hooguit aan zelfoverschatting'

Een psycholoog en een psychiater hebben de man onderzocht. Zij konden geen psychische afwijkingen vaststellen. De psychiater zegt dat hij hooguit aan zelfoverschatting lijdt.