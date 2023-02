OM-eis tegen De Mos: 22 maanden celstraf en vier jaar geen publiek ambt vervullen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 22 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen de Haagse oud-wethouder Richard de Mos. Ook wil het OM dat hij de komende vier jaar niet in het bestuur van een gemeente, provincie of waterschap mag zitten. De Mos wordt verdacht van corruptie.

De Haagse oud-wethouder zou in ruil voor donaties bevriende ondernemers hebben geholpen, bijvoorbeeld met vergunningen. Het Openbaar Ministerie eist woensdag bij de rechtbank in Rotterdam een celstraf en bestuursverbod.

Tegen medeverdachte Rachid Guernaoui, die ook wethouder in Den Haag was, eist het OM een celstraf van zestien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Het OM eist ook tegen hem een bestuursverbod van vier jaar.

De Mos en Guernaoui kwamen in 2018 namens de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de coalitie die Den Haag bestuurde. In oktober van 2019 werden hun werkkamers in het stadhuis doorzocht in het onderzoek naar de kwestie.