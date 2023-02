OM-eis tegen De Mos: 22 maanden cel en vier jaar geen publiek ambt vervullen

Tegen de Haagse oud-wethouder Richard de Mos is woensdag een onvoorwaardelijke celstraf van 22 maanden geëist vanwege corruptie. Ook pleit het Openbaar Ministerie (OM) ervoor dat hij de komende vier jaar niet in het bestuur van een gemeente, provincie of waterschap mag zitten.

De Mos zou in ruil voor donaties bevriende ondernemers hebben geholpen, bijvoorbeeld met vergunningen.

Tegen medeverdachte Rachid Guernaoui, die ook wethouder in Den Haag was, eist het OM een celstraf van zestien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, en eveneens een beroepsverbod van vier jaar.

"De wijze waarop De Mos en Guernaoui politiek hebben bedreven is pure vriendjespolitiek", zei de officier van justitie. "Bij De Mos was niet sprake van een enkele misstap, maar hij heeft zich jarenlang strafbaar ingezet voor zichzelf, zijn vrienden en mensen die behoorden tot een klein zakelijk netwerk. Hij heeft zich laten leiden door macht, prestige en status. Hij is zich van geen kwaad bewust, van inzicht in laakbaar handelen is geen sprake."

De Mos spreekt in een eerste reactie van "een krankzinnige eis voor wethouders die zo hard voor de stad gewerkt hebben, altijd met goede intenties gehandeld hebben en altijd klaarstonden voor iedereen. Ik had een binnen-zonder-kloppenpolitiek, elke ondernemer en elke bewoner was welkom en we hebben voor elke bewoner en ondernemer gelopen." Hij zegt dat hij voor vrijspraak gaat.

Ook betrokken ondernemers vervolgd

Behalve De Mos en Guernaoui stonden ook vijf ondernemers terecht voor corruptie. Zij zijn volgens de officier "evident een lange periode strategisch te werk gegaan".

Tegen vier betrokken ondernemers eist het OM celstraffen van elf of twaalf maanden. Nino Davituliani, gemeenteraadslid voor de partij van De Mos, krijgt wat het OM betreft drie maanden gevangenisstraf en een werkstraf van 240 uur.

De Mos en Guernaoui kwamen in 2018 namens de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de coalitie die Den Haag bestuurde. In oktober 2019 werden hun werkkamers in het stadhuis doorzocht in het onderzoek naar de kwestie.

De officier van justitie wilde eigenlijk hogere straffen eisen, maar zegt de eisen met 10 procent te hebben verlaagd vanwege de lange duur van de zaak.