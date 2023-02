Studentenorganisaties willen tijdelijke rem op komst internationale studenten

Studentenorganisaties willen een tijdelijke rem op de toestroom van internationale studenten. "Die toestroom is momenteel explosief", zegt een woordvoerder van koepelorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Daardoor gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit en wordt de werkdruk voor docenten almaar hoger.

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er te veel internationale studenten zijn. Volgens statistiekbureau CBS komt één op de vier studenten uit het buitenland en op universiteiten gaat het zelfs om 40 procent.

Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom willen het ISO en de Landelijke Studentenvakbond (LSvb) een tijdelijke rem op de toestroom van internationale studenten.

Dat is een andere eis dan wat het kabinet voor ogen heeft. In het Kamerdebat dat woensdag plaatsvond pleitte onderwijsminister Robert Dijkgraaf voor een permanente rem op de toestroom. Dat gaat de studentenvakbonden te ver. Internationale studenten dragen ook bij aan onze economie en wetenschap. "We kunnen veel leren van andere culturen in het onderwijs. Ze zijn van grote meerwaarde", zegt de ISO-woordvoerder.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over het onderwijs Blijf met meldingen op de hoogte

Onderwijskwaliteit leidt onder enorme toestroom buitenlandse studenten

"Maar er moet wel wat gebeuren, want deze toestroom gaat ten koste van de kwaliteit", stelt het ISO. Docenten hebben moeite de veel grotere groepen studenten te bereiken, er is minder ruimte voor individuele hulp.

In sommige gevallen is er een groei van tweehonderd naar zeshonderd. "Daarbij komt dat zij veel meer tentamens moeten nakijken. Dus de werkdruk wordt voor hen nog hoger, en die was al te hoog".

Daarnaast draagt ook de 'verengelsing' van het onderwijs bij aan de achteruitgang van de onderwijskwaliteit. "Niet elke docent kan de colleges in het Engels geven in dezelfde kwaliteit als wanneer zij Nederlands zouden spreken", zegt Joram van Velzen, voorzitter van de LSvb. Daar zijn meerdere partijen het mee eens. De PVV, CU en het CDA vinden dat alle bachelors Nederlands moeten worden.

'Er zijn zeker 27.000 studentenwoningen te weinig'

Maar er is er nog een probleem. Er is geen ruimte, niet alleen op hogescholen en universiteiten, maar er is vooral geen woonruimte. "Daar moet gewoon een oplossing voor komen", zegt Laura Keijzer van Studentenorganisatie Groningen (SOG).

Maar die is er (nu) niet. "En we moeten ook realistisch blijven", zegt Keijzer, "want dit probleem is "zeer complex" en gaat niet alleen over het onderwijs zelf". "Als we de capaciteit binnen opleidingen al kunnen verhogen- en dat is lastig vanwege het docententekort- dan hebben we nog steeds geen woningen voor alle studenten", zegt de woordvoerder van de ISO. Het woningentekort ligt volgens de LSvb op zeker 27.000.

Informatievoorziening voor buitenlandse studenten moet beter

Het probleem speelt vooral in de Randstad en in grote studentensteden zoals Groningen. De Universiteit van Amsterdam pleitte al eerder voor een stop op de werving van internationale studenten. De aantallen studenten rijzen de pan uit. "Daardoor bestaat er angst bij Nederlandse studenten dat er voor hen geen plek meer is", zegt de woordvoerder van het ISO.

Volgens de ISO zouden studenten die in Nederland willen studeren, mogelijk kunnen worden doorgestuurd naar universiteiten in andere steden waar het rustiger is. "De toestroom is namelijk onevenredig". Maar dat is volgens de SOG vaak niet mogelijk. "De programma's en opleiding verschillen vaak per universiteit en als je vanuit het buitenland komt, kies je meestal met een reden voor een specifieke school", zegt Keijzer.

Universiteiten in Zeeland, Limburg en Twente staan juist te springen om buitenlandse studenten. Vooral bij technische studies is de roep om deze studenten hoog. Zij pleiten dan ook voor een eigen beleid, zodat scholen de instroom zelf kunnen bijsturen.