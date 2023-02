Tweede dode gevonden op plek van grote brand in Arnhemse woonwijk

Hulpdiensten hebben woensdag een tweede lichaam gevonden in de straat in Arnhem waar dinsdagochtend een grote brand woedde, meldt de politie.

De brand brak dinsdag rond 5.45 uur uit in de De Wiltstraat in de Arnhemse wijk Sint Marten. De brandweer was ruim zes uur bezig om de brand onder controle te krijgen.

Mogelijk is de brand begonnen bij een schuur met daarbovenop een woonruimte. Buurtbewoners klaagden al eerder bij de gemeente over overlast in en bij dat gebouw. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch schrijft in een brief dat de gemeente daar inderdaad overtredingen had geconstateerd en handhavend heeft opgetreden.