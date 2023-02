Gekkekoeienziekte aangetroffen in Nederland, vlees kwam niet in keten terecht

Op een boerderij in Nederland is bij een dode koe de gekkekoeienziekte BSE aangetroffen. De ziekte werd bij een reguliere check ontdekt. Het vlees kwam niet in de voedselketen terecht, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat is belangrijk, omdat mensen die besmet vlees eten ernstig ziek kunnen worden.

Bij het eten van besmet vlees kunnen mensen de ziekte van Creutzfeld-Jakob krijgen. Door die ziekte sterven hersencellen in hoog tempo af. Eenmaal besmet is er weinig tegen te doen. Patiënten ervaren zware pijn door aantasting van het zenuwstelsel."Maar er vormt nu geen gevaar voor de voedselveiligheid", schrijft minister Piet Adema in een Kamerbrief.

Het is nog niet bekend om welke variant van de ziekte het gaat. Daar doet Wageningen BioVeterinary Research (WBVR) onderzoek naar. Het ministerie wil ook niet zeggen waar de boerderij ligt.

Bij gekkekoeienziekte kan het gaan om een 'atypische variant' en de 'klassieke variant'. Die laatstgenoemde variant ontstaat als de dieren voer eten dat besmet is geraakt met dierlijke eiwitten. Een zogenoemde 'atypische variant' kan sporadisch spontaan voorkomen bij oudere koeien.

De NVWA voert bron- en contactonderzoek uit. Daarbij worden alle kalveren van het dier en de runderen die hetzelfde voer hebben gehad of opgroeiden met de koe, opgespoord en gedood. De kans is "aanwezig" dat andere koeien hetzelfde voer hebben gegeten, schrijft Adema.

"Als er sprake is van de atypische variant, is deze positieve besmetting afgehandeld", vervolgd de minister. "In het geval van de klassieke variant wordt er een oorzaakanalyse uitgevoerd door de NVWA. In dat geval moeten er maatregelen worden genomen om risico's voor de voedselveiligheid en volksgezondheid te beheersen."