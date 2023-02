Watersnoodramp van 70 jaar geleden herdacht: 'Het water was meedogenloos'

In Zeeland en Zuid-Holland is vandaag de Watersnoodramp herdacht. Het is woensdag zeventig jaar geleden dat grote delen van Zuidwest-Nederland overstroomden. Bij de ramp kwamen 1.836 mensen om het leven.

Bij de nationale herdenking in het Zeeuwse Ouwerkerk was minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aanwezig. Hij noemde de Watersnoodramp van 1953 nog altijd "ontzettend actueel".

De minister vertelde dat verhalen van moeders die een bedje met hun kind erin hadden zien wegdrijven hem diep hadden geraakt.

De Watersnoodramp leidde tot de bouw van de Deltawerken, maar daarmee is Zuidwest-Nederland niet voor altijd veilig, benadrukte Harbers. "We onderzoeken wat we in de toekomst van de zee kunnen verwachten. En we richten ons rivierenland in met meer ruimte voor grote hoeveelheden water in weinig tijd."

"Bij al dat werk aan waterveiligheid dat we vandaag doen, dragen we het verleden met ons mee. De beelden van 1953 motiveren ons tot op de dag van vandaag."

In Ouwerkerk hielden ook Mina Verton en Piet Vreeswijk een toespraak. Ze overleefden als kind de Watersnoodramp. Verton dreef een nacht op de resten van een dak en verloor bij de ramp onder meer haar broer en oma.

Prinses Beatrix bij herdenking in Oude-Tonge

Prinses Beatrix woonde woensdag de herdenking in Oude-Tonge bij. In het Zuid-Hollandse dorp op Goeree-Overflakkee kwamen bij de ramp 305 mensen om het leven. Het was de plaats met de meeste dodelijke slachtoffers.

"Ze overleden toen hun huis instortte of verdronken toen het water ze meenam. Of ze bezweken van de kou en uitputting, omdat het te lang duurde voor er hulp kwam. Het water was meedogenloos", vertelde burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman in een volle Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk.

"Het trauma is groot, heel groot en het enorme gemis blijft. Ouderen denken ongetwijfeld terug aan alles wat voorgoed verloren is gegaan", vervolgde Grootenboer-Dubbeldam.