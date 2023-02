Verdachten steekpartij zorginstelling Emmen ook verdacht van poging tot overval

De drie verdachten van de fatale steekpartij in een jeugdinstelling in Emmen op 14 januari zouden diezelfde avond ook een tankstation hebben geprobeerd te overvallen. Ook worden twee van hen ervan verdacht iemand in het pand van de jeugdinstelling van zijn vrijheid hebben beroofd. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagavond bekendgemaakt.

Het fatale steekincident vond die zaterdag rond 20.20 uur plaats in jeugdzorginstelling Yorneo aan de Stationsstraat in Emmen. De 26-jarige medewerkster overleed ter plekke.

Een negentienjarige man uit Emmen werd kort na het incident aangehouden en de zestienjarige verdachte uit de gemeente De Wolden enkele uren later. De politie arresteerde op 21 januari de derde verdachte, een eveneens negentienjarige man uit Emmen. Zij worden allemaal verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij.

Daarnaast wordt het drietal ook verdacht van een poging tot een overval op een tankstation aan de Wolfsbergenweg in de Drentse stad. Twee van hen worden nog verdacht van een derde strafbaar feit. Ze zouden namelijk een persoon in de jeugdzorginstelling van zijn vrijheid hebben beroofd.

Het voorarrest van de verdachten is dinsdag met in ieder geval zestig dagen verlengd. De officier van justitie heeft wel bepaald dat ze niet meer in volledige beperkingen zitten en dus niet meer alleen contact mogen hebben met hun advocaat.