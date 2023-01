Mensen met licht verstandelijke beperking krijgen extra hulp bij treinreis

De NS heeft een pakket ontwikkeld dat mensen met een licht verstandelijke beperking moet helpen bij het treinreizen. NS-topman Wouter Koolmees deelde de pakketten dinsdag uit aan de eerste vijf scholen en zorginstellingen.

Het pakket is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking die reizen spannend vinden. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het kopen van een kaartje, het vinden van het juiste perron of weten waar ze terechtkunnen voor hulp.

Mensen met een licht verstandelijke beperking krijgen onder meer extra uitleg over een treinreis. Ook kunnen ze het kopen van een kaartje en het vinden van de juiste trein oefenen in een virtualrealityspel.

Het is de bedoeling dat het pakket op steeds meer plekken terechtkomt, zegt een NS-woordvoerder tegen NU.nl. "Elke keer wordt het doorgegeven aan nog meer scholen en instellingen. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk plekken bereiken."

Mogelijk leidt het ook tot speciale pakketten voor andere kwetsbare groepen, zoals mensen met angststoornissen of ouderen. "Dat vergt wel maatwerk, want dit pakket is tot stand gekomen met specifieke aanbevelingen van mensen met een licht verstandelijke beperking. Maar we kijken altijd naar hoe we reizen met de trein voor zoveel mogelijk groepen makkelijker kunnen maken."