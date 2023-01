Yesilgöz vindt het goed dat klimaatactivisten worden opgepakt vóór protest

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) vindt het goed dat klimaatactivisten vorige week voorafgaand aan een actie op de A12 in Den Haag zijn aangehouden. Het ging volgens haar om opruiing en dat is verboden in Nederland.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde eerder op dinsdag dat het demonstratierecht "ernstig onder druk" staat vanwege de aanhoudingen van activisten. Die hadden opgeroepen tot de blokkade van de belangrijke doorgangsweg.

Yesilgöz gaat niet in op deze kritiek. Ze zegt dat het ministerie van Justitie en Veiligheid er samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken goed naar zal kijken. Het ministerie kijkt sowieso al naar het demonstratierecht, waar rapporten over zijn verschenen.

Maar volgens de minister had het vooraf van hun bed lichten van actievoerders "niks te maken met het feit dat ze wilden demonstreren". Volgens haar ging het om opruiing. "Die mensen zijn ook vóór de demonstratie vrijgelaten, met een gedragsaanwijzing, maar met heel veel ruimte om in Den Haag te kunnen demonstreren", zegt ze.

Dat mocht alleen niet op een plek "waar je andere mensen in gevaar brengt", benadrukt Yesilgöz.

'Gerechtvaardigd om daar in te grijpen'

Volgens de minister gingen de activisten niet in op een "andere, veilige demonstratieplek", maar wilden ze een "onveilige plek kiezen". "Dan lijkt het me ook alleen maar gerechtvaardigd om daar in te grijpen."

Ze wijst er ook op dat de burgemeester een gesprek wilde met de demonstranten en alternatieven had aangeboden om hun geluid kenbaar te maken.

De Tweede Kamer gaat binnenkort in debat over het demonstratierecht naar aanleiding van de protestactie op de A12 en het handelen van justitie.