Kabinet wil seksuele handelingen met overledene strafbaar stellen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil necrofilie (seksuele handelingen met het lichaam van een overleden persoon) strafbaar stellen. Hoewel minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) eerder niet helemaal tevreden was over de motie, steunt ook zij deze inmiddels.

Yesilgöz wilde de motie van de PVV eerder niet steunen, omdat zij meer onderzoek wilde afwachten. Dat onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wordt in maart verwacht. De Kamer heeft ermee ingestemd te wachten op het onderzoek.

Nederland is een van de weinige Europese landen waar necrofilie officieel niet strafbaar is. Coalitiepartijen VVD en CDA steunden de motie al, net als oppositiepartijen PvdA, SP en SGP. Daardoor is er een ruime meerderheid.

Necrofilie is "een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van de overledene", zei PVV-Kamerlid Lilian Helder vorige week in het Kamerdebat over seksueel geweld en kindermisbruik. Ze pleitte toen nog dat necrofilie als een misdrijf moest worden opgenomen in het Wetboek van Strafrecht en in het nieuwe wetsvoorstel seksuele misdrijven.