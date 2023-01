Grote stroomstoring rond Tilburg, attracties Efteling staan stil

Een grote stroomstoring heeft in de provincie Brabant ruim 38.000 huishoudens getroffen. Dat heeft netbeheerder Enexis gemeld. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren. Onder meer attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel is getroffen.

De website van Enexis, de netbeheerder in die regio, is niet bereikbaar. Op Twitter laat Enexis weten dat monteurs hard aan het werk zijn om de problemen op te lossen.

De Efteling laat weten dat bezoekers die vragen hebben medewerkers moeten aanschieten. In diverse attracties zitten bezoekers vast.

Op sociale media delen bezoekers foto's van karretjes van achtbaan De Python die vast staan. Volgens een woordvoerder van het attractiepark kunnen veel attracties "gewoon het ritje afmaken", maar moeten sommige mensen uit attracties geëvacueerd worden.

