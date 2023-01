Brabantse huishoudens en Efteling uur zonder stroom, problemen verholpen

Een grote stroomstoring heeft dinsdag in de provincie Noord-Brabant rond 15.00 uur ruim 38.000 huishoudens getroffen. Rond 16.00 uur waren de problemen verholpen. Onder meer attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel werd een uur getroffen, waardoor bezoekers kort vastzaten in attracties.

De oorzaak van de problemen zou volgens Enexis kortsluiting zijn geweest. Hierdoor werd de beveiliging uitgeschakeld en viel de stroom uit, meldt de netbeheerder op Twitter.

De Efteling reageerde snel op de stroomstoring. In het park liepen extra medewerkers rond om bezoekers te helpen die vragen hadden.

Op sociale media delen bezoekers foto's van karretjes van achtbaan de Python die vaststaan. Volgens een woordvoerder van het attractiepark kunnen veel attracties "gewoon het ritje afmaken", maar moeten sommige mensen uit attracties geëvacueerd worden. Veel attracties hebben een noodaggregaat voor als de stroom uitvalt.

0:43 Afspelen knop Efteling ontruimt attracties vanwege grote stroomstoring

Meerdere verkeerslichten uitgevallen

De politie Oost-Brabant laat op Twitter weten dat er meerdere verkeerslichten zijn uitgevallen, onder andere op de N65. "Let dus op bij kruisingen en rij deze stapvoets op. Kijk goed wie er voorrang heeft en gun elkaar de ruimte", schrijft de politie.

Volgens Omroep Brabant stond het verkeer op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch rond 15.15 uur muurvast. Rijkswaterstaat stuurde daarom tijdelijk verkeersregelaars naar een kruispunt op de N65 bij Oisterwijk.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg heeft volgens een woordvoerder geen last van de stroomstoring. De facilitaire dienst van het ETZ meldt dat de twee locaties van het ziekenhuis buiten het getroffen gebied staan en dat het niet nodig is om noodaggregaten op te starten.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant laat weten dat er enkele meldingen zijn binnengekomen van mensen die in de lift vastzitten. Het treinverkeer heeft volgens de NS vooralsnog geen hinder ondervonden van de stroomstoring, meldt een woordvoerder aan NU.nl.

