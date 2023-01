Weerbericht: Vrijwel de hele dag buien en stevige wind

Het gaat dinsdag vrijwel de hele dag regenen. Die buien gaan gepaard met een matige tot vrij krachtige wind. Pas in de avond wordt het in delen van het land droog. Het wordt maximaal 6 tot 9 graden.

In de loop van de dag trekken vanuit het noordwesten buien over het land. Later zal het ook vanuit het noordwesten iets opklaren. De wind neemt gedurende de dag in kracht toe en kan met windkracht 7 aan zee zelfs krachtig zijn. Dan komen er windstoten met een snelheid tot 55 kilometer per uur voor.