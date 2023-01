Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor giftige stof in ruitensproeiervloeistof

Delen via E-mail

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor de giftige stof methanol die in de ruitensproeiervloeistof van fabrikant Mullrose zit. Bij contact op de huid of inademing kan de stof schadelijk zijn.

Volgens Mullrose zou de ruitensproeiervloeistof een overmatige hoeveelheid aan methanol bevatten. Wanneer je deze chemische stof inslikt, inademt of daarmee in contact komt op de huid, kan dat schade aan de organen veroorzaken.

De fabrikant vraagt consumenten daarom te stoppen met het gebruik van dit antivriesproduct. Het gaat om de Mullrose Ruitensproeiervloeistof Winter 5 liter ‐15 en ‐20 graden. De ruitenvloeistof wordt verkocht in verschillende webwinkels.

Mensen die het product al in huis hebben gehaald, kunnen het volgens Mullrose weer retourneren naar het verkooppunt en hun geld terugkrijgen.

Methanol is een kleurloze, brandbare en explosieve vloeistof. Het is een veelgebruikte grondstof in de chemische industrie. Daarnaast wordt het onder meer toegepast als brandstof, oplosmiddel en antivries.