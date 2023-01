Bijna 800 arrestaties dragen volgens experts juist bij aan doel van klimaatacties

De vele aanhoudingen bij het klimaatprotest op de A12 van afgelopen weekend leidden tot de nodige media-aandacht. Een opsteker voor een van de doelen van de acties: zorgen dat klimaatverandering steeds hoger op de politieke agenda komt te staan. "We kiezen ervoor om ons te laten oppakken. Het is onderdeel van onze strategie", zegt een woordvoerder van klimaatactiegroep Extinction Rebellion maandag tegen NU.nl.

Bijna achthonderd mensen. Zoveel demonstranten werden dit weekend opgepakt tijdens de klimaatdemonstraties van Extinction Rebellion.

Het is volgens de woordvoerder van de actiegroep niet moeilijk om de klimaatdemonstranten op te pakken. "Extinction Rebellion gebruikt immers geen geweld." Het laten arresteren van demonstranten is volgens Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar Sociale Verandering en Conflict, dan ook onderdeel van een efficiënte strategie.

Iedere keer dat de media over een protest berichten, genereert het aandacht. Er wordt dan niet alleen onder het publiek over de groep gesproken, maar waarschijnlijk ook in de politiek. "En dat draagt bij aan het doel van deze actiegroep", legt Bert Klandermans, emeritus hoogleraar sociologie, uit.

Protesten of demonstraties zijn voor de media vaak pas interessant als er arrestaties of geweld plaatsvinden. "Dus als je ergens aandacht voor wil, moet je iets ongebruikelijks doen. Iets wat schuurt", zegt Klandermans. Door het grote aantal aanhoudingen werd het protest groots opgepakt door de media. Er is daardoor niet alleen meer aandacht voor het protest, maar ook voor het doel, namelijk een betere aanpak van de klimaatverandering.

Impact Extinction Rebellion groeit dankzij hulp van BN'ers

Vroeger was dat anders, stelt de woordvoerder van Extinction Rebellion. Drie jaar geleden ging het volgens de actiegroep alleen maar over de arrestaties. Tegenwoordig vinden ze dat ze klimaatverandering zelf veel meer onder de aandacht brengen. "Het gaat in de media nu niet meer alleen over de protesten, maar ook over de inhoud."

Van Stekelenburg stelt dat Extinction Rebellion in Nederland vanaf de opstart in 2018 al goed is geweest in het bedenken van mediagenieke protestacties. "Daar worden ze steeds beter in, want de beweging groeit. Het aantal mensen dat aan de protesten meedoet, wordt steeds groter. Het klimaat staat inmiddels in de top drie van de grootste zorg van mensen in Nederland."

De impact groeit, mede dankzij de rol van BN'ers. Zij bereiken veel mensen via sociale media. Daardoor is klimaatverandering vaker het onderwerp van gesprek en is de kans groter dat het in het nieuws komt.

Laatste demonstranten weer vrijgelaten

De laatste twee demonstranten van Extinction Rebellion die nog vastzaten na de blokkade op de A12 in Den Haag, zijn inmiddels ook vrijgelaten, meldt de politie.

Volgens Extinction Rebellion waren in totaal meer dan duizend mensen aanwezig bij de actie. Ze blokkeerden samen de Utrechtsebaan, het stuk snelweg tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Langs de weg stonden nog zo'n tweeduizend supporters, meldt de klimaatactiegroep.

De actievoerders demonstreerden tegen subsidies die de overheid geeft aan producenten van fossiele energie. Volgens Extinction Rebellion geeft Nederland jaarlijks 17,5 miljard euro uit aan subsidie voor fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en gas.