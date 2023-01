Manodj B. zegt Sumanta Bansi 'uit zelfverdediging' te hebben doodgestoken

Manodj B. heeft maandag voor het gerechtshof Amsterdam gezegd dat hij Sumanta Bansi "uit zelfverdediging" heeft doodgestoken. B. verklaart dat hij in februari 2018 met de 22-jarige Bansi heeft geruzied over geld en vervolgens uit noodweer heeft gehandeld. Haar lichaam is pas eind vorig jaar gevonden.

Volgens B. ontstond de ruzie in haar slaapkamer. Ze hadden onenigheid over het mogelijk wegnemen van geld door Bansi. Hij zou een mes van haar hebben afgepakt, haar "in een reflex" hebben doodgestoken en haar diezelfde avond nog hebben begraven. Volgens De Telegraaf heeft B. ook verklaard dat hij alleen heeft gehandeld.

De 43-jarige B. werd vorig jaar al veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het doden van Bansi. Hij hield tijdens de zittingen in de rechtbank vol dat hij onschuldig was, maar gaf na zijn veroordeling toch toe dat hij voor haar dood verantwoordelijk was. Toch tekende hij hoger beroep aan en daardoor vond deze maandag opnieuw een zitting plaats.

Het heeft tot september 2022 geduurd voor het lichaam van Bansi gevonden werd. Dat gebeurde op aanwijzingen van B. Haar lichaam is gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn. Naast de menselijke resten zijn daar ook kledingstukken en sieraden gevonden.

B. wordt opgenomen in Pieter Baan Centrum

Bij de aanvankelijke veroordeling van B. woog de rechtbank zwaar mee dat de ouders van Bansi jarenlang niet wisten wat er met hun dochter was gebeurd. Zo wisten zij niet hoe zij was omgekomen en waar haar lichaam was.

De nabestaanden laten via hun advocaat weten dat het erg confronterend was om de verklaring van B. te horen. Ze spreken van een "ontbrekend puzzelstukje".

Het hof heeft maandag besloten dat B. voor onderzoek naar zijn psyche zal worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Ook de doodsoorzaak van Bansi moet nader onderzocht worden.