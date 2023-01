Lerarentekort in Amsterdam groeit: 'Eén docent per basisschoolklas niet haalbaar'

Het klassieke beeld van één leraar per basisschoolklas wordt in Amsterdam langzaamaan onhaalbaar. Leerlingen moeten er voortaan rekening mee houden dat zij van meerdere onderwijzers les krijgen. Deze lesgevers hoeven niet per se een bevoegde leerkracht te zijn.

Daarvoor waarschuwt het BBO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs, in Het Parool.

In plaats van leraren komen er steeds vaker "wisselende professionals" voor de klas te staan, zoals kunstenaars, accountants en musici, schrijft het dagblad. Er is wel een bevoegde leerkracht aanwezig om de les te coördineren. Het systeem zou de werkdruk van leraren verlichten en het voorbereiden van lessen makkelijker maken.

Het BBO spreekt van een "spannende verandering". Ouders worden steeds vaker voorbereid op het nieuwe scenario. In de hoofdstad moeten ook tientallen kleinere scholen, die qua aantal leerlingen onder de regionale opheffingsnorm zitten, in de toekomst waarschijnlijk samengevoegd worden. Leegstaande schoolgebouwen zouden dan betaalbare woningen kunnen worden.

Wie zijn de andere zogenoemde onbevoegde docenten? Dat zijn mensen die nog niet klaar zijn met hun opleiding of niet opgeleid zijn om in hun eentje voor de klas te staan. Deze onbevoegde docenten worden in grote steden steeds vaker uit noodzaak ingezet.

Nederland kampt al vele jaren met lerarentekort

Het lerarentekort in Nederland is vorig jaar opnieuw toegenomen. Al vele jaren wordt er een oplossing gezocht voor de duizenden openstaande vacatures. Eind december werden 9.700 fulltime leraren gezocht, tegenover 9.100 een jaar eerder. Daarmee is op dit moment bijna een op de tien vacatures op basisscholen niet vervuld.

In de vijf grote steden ( (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere) is het tekort groter dan in de rest van het land. Daar staat 15,2 procent van het totale aantal fulltime banen nog open, terwijl het aandeel in de rest van het land 8,5 procent is. De tekorten zijn het grootst in het speciaal onderwijs.