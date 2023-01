Weerbericht: Regenachtige start en code geel in noorden vanwege harde wind

De maandag begint nat. In het noorden en oosten van het land kan het vanochtend zelfs nog kort hagelen of onweren. Later op de dag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt maximaal zo'n 8 graden.

Het hele land ontwaakt deze ochtend met regenbuien. Daarbij kan het vooral in het noorden hard gaan waaien. In Friesland, Groningen en de Waddeneilanden rekent het KNMI op windstoten tot zo'n 80 kilometer per uur. Daarom is voor die gebieden code geel uitgegeven.

Die weercode geldt tot 14.00 uur. De meteorologen verwachten dat het daarna in het hele land opklaart. Het wordt droog en de zon laat zich geregeld zien. Wel kun je in het noorden een (vrij) krachtige wind voelen.

Ook vanavond wisselen bewolkte en heldere periodes elkaar af. De windkracht neemt af en blijft alleen aan zee vrij krachtig. In de nacht van maandag op dinsdag lijkt het vooralsnog droog te blijven.

