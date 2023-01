Weekweerbericht: Zacht voor de tijd van het jaar, maar ook veel wind

Het gaat maandag en woensdag flink waaien in Nederland, op de Waddeneilanden zelfs stormachtig. Pas aan het einde van de week wordt het iets rustiger weer. De temperatuur is met ongeveer 8 à 9 graden graden zacht voor begin februari.

Maandag trapt af met wat regen in het zuidoosten van ons land, maar al snel breekt de zon door. Dat is van korte duur, want vanuit het noorden zullen al snel buiten het land binnen trekken, meldt Weerplaza. Vooral het noorden en oosten zullen te maken krijgen met stevige buien, waarbij er kans op hagel is. Op de momenten dat de zon doorbreekt, wordt het zo'n 8 graden.