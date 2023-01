Honderden mensen bij herdenking Holocaust in Amsterdam

Met een stille tocht en een bijeenkomst waar voor het eerst na twee coronajaren weer publiek bij kon zijn, is zondag bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' de Holocaust herdacht. Deze week is het 78 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, is bevrijd. Honderden mensen kwamen voor de plechtigheid naar het Wertheimpark in Amsterdam.

Onder anderen Joop van der Starre, een van de overlevenden van de Holocaust, gaf een toespraak er was muziek. Premier Mark Rutte en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) legden een krans bij het monument. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Jan Anthonie Bruijn en Vera Bergkamp, deden dat ook.

Een van de sprekers op de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking was Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. "De afgelopen jaren neemt mijn somberheid toe. Jodenhaat steekt weer de kop op, en racisme en intolerantie nemen toe. Het is om verdrietig van te worden."

Daarbij refereerde hij aan bepaalde complottheorieën en de racistische uitingen die tijdens de jaarwisseling op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geprojecteerd. "Ik ben daar enorm van geschrokken, en veroordeel dat in de sterkste bewoordingen." Het Nederlands Auschwitz Comité gaat pleiten voor verplichte lessen over de Holocaust op middelbare scholen.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zei ook dat 78 jaar na de bevrijding antisemitisme weer vaker de kop opsteekt. "Soms direct in geweld, in bedreigingen, in spreekkoren. Soms verstopt in lelijke complottheorieën, bedoeld om haat te voeden. Het is onverteerbaar." Dit jaar brengt de burgemeester een bezoek aan Auschwitz. Dat doet ze samen met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en jonge Amsterdammers, zo kondigde ze aan.

