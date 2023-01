Weerbericht: Grijze bewolkte dag met af en toe motregen

Delen via E-mail

Zondag is een bewolkte grijze dag met af en toe motregen. In de middag wordt het wat droger. De temperatuur loopt op naar 4 tot 7 graden.

's Ochtends zijn er perioden met wat (mot)regen. In het uiterste zuidoosten is het nog een tijdje droog.

Ook in de middag blijft het af en toe motregenen. De temperatuur stijgt in de loop van de middag naar 4 graden in het zuidoosten. Aan de westkust wordt het met 7 graden iets warmer.