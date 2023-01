Politie arresteert 'paar honderd' demonstranten bij klimaatbetoging in Den Haag

Delen via E-mail

De politie heeft rondom de demonstraties bij de A12 in Den Haag een "paar honderd" klimaatactivisten opgepakt. Een deel van die arrestanten is weer vrijgelaten. De organisator van de klimaatacties, Extinction Rebellion, spreekt van een succesvolle demonstratie.

Het OM gaat op een later moment besluiten of de actievoerders straf krijgen of niet en zo ja, welke straf.