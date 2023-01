Politie probeert honderden klimaatactivisten van A12 te verwijderen met slijptollen en cola

Delen via E-mail

De politie probeert klimaatactivisten van onder meer actiegroep Extinction Rebellion van de A12 in Den Haag te halen, maar heeft daar slijptollen en cola voor nodig. Demonstranten hebben zich op verschillende manieren aan elkaar en aan de weg vastgemaakt uit protest tegen de miljarden die Nederland uitgeeft aan subsidies voor producenten van fossiele brandstoffen.

Actievoerders hebben zich via een buis aan elkaar vastgelijmd. Langs de zijkanten van de weg en boven de tunnel staan veel toeschouwers die de actievoerders op de weg aanmoedigen en de politie uitjoelen. Zij luisteren niet naar de oproep van de politie om richting het Malieveld te gaan.

Een woordvoerder van de eenheid Haaglanden laat aan NU.nl weten niet te kunnen zeggen hoelang het verwijderen van alle demonstranten nog gaat duren. Op sociale media circuleren beelden van een persfotograaf die wordt opgepakt door de politie. De woordvoerder kon hier rond 14.30 uur nog niets over zeggen.

Rond 12.00 uur gingen toch honderden demonstranten de weg op. Rond 12.45 uur greep de politie in, maar het lukt niet zomaar om de groepen actievoerders van de weg te verwijderen. Mensen die worden opgepakt, worden meegenomen in busjes.

In de afgelopen dagen zijn zeven aanhangers van Extinction Rebellion opgepakt vanwege de aangekondigde protestactie. Ze hadden anderen opgeroepen mee te doen aan de blokkade van de Utrechtsebaan. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze zich daarmee schuldig gemaakt aan opruiing.

Ze zijn inmiddels weer vrij, maar ze mogen voorlopig niet op de Utrechtsebaan komen. Een van hen, Lucas Winnips, deed toch mee aan de blokkade op de A12 en is gearresteerd. Winnips probeerde vrijdag tevergeefs de zogeheten gedragsaanwijzing nog van tafel te krijgen.

Ook acteur Sieger Sloot is ondanks een gebiedsverbod aanwezig in Den Haag. Uiteindelijk ging hij niet naar de A12 voor de actie van Extinction Rebellion, maar week hij uit naar het Malieveld, zo schreef Sloot op Instagram. Ook zangeres MEROL, schrijfster Maartje Wortel en actrice Georgina Verbaan zijn aanwezig bij de actie in Den Haag.