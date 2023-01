Honderden arrestaties rond klimaatbetoging in Den Haag, A12 weer vrijgegeven

De A12 in Den Haag is weer leeg, nadat de snelweg een groot deel van de middag werd geblokkeerd door demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion. De politie meldt honderden aanhoudingen te hebben verricht onder de betogers. De weg is inmiddels weer vrijgegeven voor verkeer.

Een groepje actievoerders dat in palen langs de weg klom, bleef als laatste over. Zij zijn door de brandweer naar beneden gehaald.

De actievoerders werden door de politie en burgemeester Jan van Zanen van tevoren gewaarschuwd om niet de Utrechtsebaan op te gaan, maar gaven daar geen gehoor aan.

De politie kon nog niet zeggen hoeveel arrestaties er precies zijn uitgevoerd, maar het zouden er zeker tweehonderd zijn. Volgens Extinction Rebellion zijn er meer dan vijfhonderd arrestaties verricht.

De klimaatactivisten hadden zich niet alleen op de weg verzameld, maar ook naast de Utrechtsebaan en op het Malieveld. De demonstranten voeren actie omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop de regering omgaat met subsidies voor producenten van fossiele energie.

Politie gebruikte slijptollen en cola

De politie gebruikte slijptollen en cola om klimaatactivisten van de A12 te halen. Demonstranten hadden zich op verschillende manieren aan elkaar en aan de weg vastgemaakt.

Zowel de activisten als de agenten droegen gehoorbescherming tegen het geluid van de slijptol. Er werden gereedschapskisten met daarin ook hamers ingezet en de politie probeerde vastgelijmde demonstranten van elkaar los te weken met behulp van cola.

Actievoerders lijmden zich via een buis aan elkaar vast. Langs de zijkanten van de weg en boven de tunnel stonden veel toeschouwers die de actievoerders op de weg aanmoedigden en de politie uitjoelden. Zij luisterden niet naar de oproep van de politie om richting het Malieveld te gaan.

Op sociale media circuleren beelden van een persfotograaf die werd opgepakt door de politie. Bij de actie waren waarnemers van Amnesty International aanwezig om te observeren hoe de actie verliep.

Politie pakt demonstranten op en voert ze af

Rond 12.00 uur gingen honderden demonstranten de weg op. Drie kwartier later greep de politie in, maar het lukte niet zomaar om de groepen actievoerders van de weg te verwijderen. Mensen die werden opgepakt, werden meegenomen in busjes.

In de afgelopen dagen zijn zeven aanhangers van Extinction Rebellion opgepakt vanwege de aangekondigde protestactie. Ze hadden anderen opgeroepen mee te doen aan de blokkade van de Utrechtsebaan. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze zich daarmee schuldig gemaakt aan opruiing.

Ze zijn inmiddels weer vrij, maar ze mogen voorlopig niet op de Utrechtsebaan komen. Een van hen, Lucas Winnips, deed toch mee aan de blokkade op de A12 en is gearresteerd. Winnips probeerde vrijdag tevergeefs de zogeheten gedragsaanwijzing nog van tafel te krijgen.

Bekende Nederlanders aanwezig bij actie

Ook acteur Sieger Sloot was ondanks een gebiedsverbod aanwezig in Den Haag. Uiteindelijk ging hij niet naar de A12 voor de actie van Extinction Rebellion, maar week hij uit naar het Malieveld, zo schreef Sloot op Instagram. Ook zangeres MEROL, schrijfster Maartje Wortel en actrice Georgina Verbaan waren aanwezig bij de actie in Den Haag.

De bekende Nederlanders demonstreerden met de actiegroep tegen de miljarden aan belastingvoordelen die direct of indirect het gebruik van fossiele brandstoffen (waaronder aardgas en aardolie) aanmoedigen. Bij het gebruik van deze brandstoffen komt CO2 vrij, wat bijdraagt aan de schadelijke opwarming van de aarde.

