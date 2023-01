Honderden arrestaties rond klimaatbetoging in Den Haag, A12 weer leeg

Delen via E-mail

De A12 in Den Haag is weer leeg, nadat de snelweg een groot deel van de middag werd geblokkeerd door demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion. De politie meldt honderden aanhoudingen te hebben verricht onder de betogers.

Een groepje actievoerders dat in palen langs de weg klom, bleef als laatste over. Zij worden momenteel door de brandweer naar beneden gehaald.

Actievoerders lijmden zich via een buis aan elkaar vast. Langs de zijkanten van de weg en boven de tunnel stonden veel toeschouwers die de actievoerders op de weg aanmoedigden en de politie uitjoelden. Zij luisterden niet naar de oproep van de politie om richting het Malieveld te gaan.

Rond 12.00 uur gingen honderden demonstranten de weg op. Drie kwartier later greep de politie in, maar het lukte niet zomaar om de groepen actievoerders van de weg te verwijderen. Mensen die werden opgepakt, werden meegenomen in busjes.