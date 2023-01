Politie grijpt in bij klimaatbetoging op A12 bij Den Haag, eerste demonstranten weggevoerd

Honderden klimaatactievoerders zijn zaterdag rond 12.00 uur de A12 in Den Haag opgelopen om daar een blokkade te vormen. De aanhangers van Extinction Rebellion deden dit ondanks waarschuwingen van de politie. De politie besloot rond kwart voor één in te grijpen. De eerste actievoerders werden opgetild door de politie en in een busje gezet.

De blokkade van de Utrechtsebaan vindt plaats nabij het ministerie van Economische Zaken en het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer.

Demonstranten werden eerder door de politie opgeroepen om naar het Malieveld te gaan, maar gaven daar geen gehoor aan. Een groepje mensen heeft zich aan elkaar vastgemaakt via een speciale constructie. Ze zitten gehurkt op de weg.

Ook is een actievoerder in een paal geklommen. Volgens ooggetuigen klinkt er boegeroep richting de agenten. Langs de kant van de weg staan waarnemers van Amnesty International om te zien en te registeren hoe de demonstratie verloopt.

De weg is in beide richtingen afgesloten voor verkeer, dat wordt omgeleid. Er zijn veel agenten aanwezig. Weggebruikers worden op Twitter door de politie gewaarschuwd: "Let vooral op uw eigen veiligheid en die van anderen."

'Ga wat beters doen met die poen'

Vanaf 11.30 uur verzamelden verschillende groepen zich rond de snelweg, het Malieveld en het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Even later blokkeerden ze de snelweg. De actievoerders hebben spandoeken en borden bij zich met teksten als 'Wij staan voor het recht op protest', 'Ga wat beters doen met al die poen' en 'Arresteer de échte klimaatboeven'.

In de afgelopen dagen zijn zeven aanhangers van Extinction Rebellion opgepakt vanwege de aangekondigde protestactie tegen de manier waarop de overheid omgaat met de fossiele subsidies. Ze hadden anderen opgeroepen mee te doen aan de blokkade van de Utrechtsebaan.

Veel BN'ers aanwezig bij de protestactie

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de actievoerders zich daarmee schuldig gemaakt aan opruiing. Ze zijn inmiddels weer vrij, maar mogen voorlopig niet op de Utrechtsebaan komen.

Een van hen is acteur Sieger Sloot. Ook zangeres MEROL en schrijfster Maartje Wortel doen mee aan de protestactie en staan tussen de demonstranten. Actrice Georgina Verbaan zei eerder deze week ook aanwezig te zijn bij het protest.

Actrice Katja Herbers, die recent prominent haar steun uitsprak voor de klimaatbeweging, is niet bij het protest. Zij is in New York voor filmopnames, liet haar woordvoerder vrijdag weten.

