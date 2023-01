Drie minderjarigen opgepakt na dodelijke steekpartij in Den Haag

De politie heeft drie minderjarige verdachten opgepakt vanwege betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij vrijdagavond in Den Haag. Daarbij kwam een 39-jarige man om het leven.

De steekpartij vond plaats rond 21.00 uur op de Doctor H.E. van Geldererf in de wijk Houtwijk. Agenten troffen de zwaargewonde man op straat aan. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

De verdachten, twee meisjes en een jongen, zijn zaterdagochtend in een woning in Den Haag aangehouden. De aanleiding van het incident wordt onderzocht.

Eerder deze maand gold in Den Haag een noodbevel in twee buurten om groepsvorming te voorkomen. Het gaat om de buurten Venen en Oorden, en in het bijzonder om het gebied rondom de Beresteinlaan in stadsdeel Escamp. Uit informatie van de politie blijkt dat er een "ernstig gevaar" ontstaat voor gewelddadigheden als in dat gebied groepen jongeren bijeenkomen.