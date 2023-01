Weerbericht: Rustig weer met vooral in de middag af en toe zon

Het is zaterdag rustig weer. De zon laat zich lokaal af en toe zien en het wordt 2 tot 5 graden.

De temperatuur loopt in de middag op naar 2 tot 5 graden met de hoogste waarden in het westen.

In de avond zijn er wolkenvelden en hier en daar is het nevelig. In het zuidoosten koelt het af naar 1 of 2 graden onder nul. In de rest van het land blijft het kwik boven nul.